Виняток чи вийняток: правильне написання і приклади вживання

У правописному словнику Григорія Голоскевича 1929 року ще стояли обидві форми — «виняток» і «вийняток», причому перша вже була частішою. Сьогодні чинні орфографічні словники Національної академії наук України та Інституту української мови фіксують лише «виняток». Форма з «й» вважається помилкою.

Ми перевіряємо тексти щодня і бачимо цю плутанину в листах, заявах і повідомленнях. Помилка виглядає дрібницею, але в офіційному документі чи на іспиті її помічають одразу. Ви дізнаєтеся, яка форма нормативна, звідки взявся сумнів і як перевірити себе за секунди перед відправленням.

Слово «виняток» означає відхилення від звичайного або від загального правила. Воно не збігається зі словом «виключення», яке позначає усунення когось або чогось зі складу. Обидва слова живі в мові, але їх не можна міняти місцями.

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Який варіант написання правильний

Пишіть «виняток». Саме ця форма стоїть у чинному «Українському правописі» 2019 року і в усіх сучасних орфографічних словниках. «Вийняток» у них відсутній. Якщо ви поставите «й», текст одразу вийде за межі норми.

Різниця не в стилі й не в регіоні. Це орфографічна помилка. У тестах, зокрема на НМТ, перевіряють знання чинної норми, а не історичних варіантів. У діловому листуванні й офіційних документах теж вимагають літературну форму.

Форма Статус Значення Типовий приклад виняток Нормативна Відхилення від правила або звичайного стану У цьому правилі є один виняток. виключення Нормативна, інше значення Усунення зі складу або вимкнення Виключення зі складу комісії. вийняток Помилка Не вживається —

Джерело: сучасні орфографічні словники НАН України та Інституту української мови, 2020-ті роки.

Важливо: «Виняток із правил» — правильно. «Виключення з правил» — калька. «Вийняток» — помилка в будь-якому контексті.

Чому в написанні виникає сумнів

Плутанина йде від дієслова «вийняти». У ньому є звук «й», тож здається, що іменник теж повинен його зберегти. Колись так і було: у словнику Голоскевича 1929 року обидві форми стояли поруч. З часом «й» відпав, і закріпилася коротша форма.

Другий чинник — вплив російського «исключение». Багато людей автоматично переносять звичне написання. Мова при цьому не зберігає всі елементи твірної основи. Слово віддалилося від дієслова й живе самостійно.

Найсильніше заперечення звучить так: «Якщо в 1929 році було дозволено, чому зараз заборонено?». Відповідь проста. Норма змінилася. Сучасні словники і правопис 2019 року фіксують лише «виняток». Історична наявність варіанта пояснює помилку, але не робить її правильною сьогодні.

У словнику Бориса Грінченка вже стоїть «виняток». Пізніші видання поступово відмовилися від форми з «й». Сьогодні це єдина літературна норма.

Як уживати це слово в реченнях

Ставте «виняток», коли говорите про відхилення від правила. Перевірте себе так: якщо можна замінити на «особливий випадок» — форма правильна. Якщо йдеться про вилучення зі списку чи вимкнення — беріть «виключення».

У правилі наголошення є кілька винятків. Перевірте їх окремо перед тестом.

Усі заявки прийняли, за винятком однієї. Вона прийшла після дедлайну.

Зробіть виняток для цієї категорії документів. Решта йде за загальним порядком.

Без винятку всі учасники отримали підтвердження. Жодної заявки не пропустили.

Ці речення показують типове оточення слова. «За винятком», «без винятку», «як виняток», «зробити виняток» — стійкі сполучення. Вони звучать природно і відповідають нормі.

Не плутайте з «виключенням». «Виключення студента з університету» означає усунення зі складу. «Виняток для студента» означає особливий випадок, коли правило не застосували. Обидва варіанти можливі, але вони різні.

Як не помилитися перед відправленням тексту

Перед тим як надіслати лист чи заяву, замініть слово на «особливий випадок». Якщо сенс зберігся — ви написали правильно. Якщо ні — шукайте «виключення» або переформулюйте речення.

Другий спосіб: відкрийте будь-який сучасний орфографічний словник (паперовий або онлайн від Українського мовно-інформаційного фонду). Форми «вийняток» там немає. Це займає менше десяти секунд і прибирає сумнів.

У повідомленнях і документах помилка виглядає як недбалість. Виправте її один раз — і далі рука сама поставить правильну форму. Завтра, коли будете писати заяву чи відповідь колезі, просто згадайте: «виняток» без «й», а «виключення» — тільки для усунення.