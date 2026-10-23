Вишгород: поліція вилучила техніку з двох гральних закладів
У Вишгороді поліцейські задокументували два факти незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та провели обшуки в приміщеннях із гральними автоматами. Правоохоронці вилучили техніку, про це повідомила поліція Київщини в Telegram.
Яку техніку забрали під час обшуків?
У двох приміщеннях вилучили 44 системні блоки та 42 монітори. Також поліцейські забрали інше обладнання й записи:
- флешнакопичувачі;
- інтернет-модеми;
- обладнання для відеоспостереження;
- термінал PON;
- записи.
Кого встановлюють у межах розслідування?
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактами підпільного зайняття гральним бізнесом. Поліцейські встановлюють усі обставини протиправної діяльності та осіб, причетних до її організації.