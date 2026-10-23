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Вишгород: поліція вилучила техніку з двох гральних закладів

Ірина Ващук 1 хв читання 4
Поліцейський біля вилученої техніки та моніторів у гральному закладі

У Вишгороді поліцейські задокументували два факти незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та провели обшуки в приміщеннях із гральними автоматами. Правоохоронці вилучили техніку, про це повідомила поліція Київщини в Telegram.

Яку техніку забрали під час обшуків?

У двох приміщеннях вилучили 44 системні блоки та 42 монітори. Також поліцейські забрали інше обладнання й записи:

  • флешнакопичувачі;
  • інтернет-модеми;
  • обладнання для відеоспостереження;
  • термінал PON;
  • записи.

Кого встановлюють у межах розслідування?

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактами підпільного зайняття гральним бізнесом. Поліцейські встановлюють усі обставини протиправної діяльності та осіб, причетних до її організації.

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