Виставка каліграфа Іллі Войніча в Києві триватиме до 31 жовтня

У Tloom та Flowerbed Gallery на вулиці Ярославській, 26, роботи Іллі Войніча можна побачити до 31 жовтня. Виставка «Без права на помилку» поєднує готичне письмо з деревом, склом, світлом і різними фактурами.

Експозиція показує каліграфію не лише на полотні. У роботах є зашифровані написи, які відвідувачі можуть спробувати розгадати, уважно розглядаючи готичні літери.

Чому виставка має назву «Без права на помилку»?

У каліграфії кожен рух має значення: невдалий штрих майже неможливо виправити. Організатори описують цей процес так: «Є лише чорнило, один рух руки та абсолютна впевненість. Секундне тремтіння пальців і багатогодинна робота летить шкереберть. Це мистецтво сталевих нервів, де кожен штрих остаточне рішення».

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Ілля Войніч пояснив, що перо залишає слід, який не можна стерти чи зафарбувати так, щоб його не було видно. За його словами, окремі задуми можуть чекати на втілення роками, доки художник не відчує готовності.

Які матеріали використав Ілля Войніч?

Одна з робіт створена на дереві за допомогою гравера, фрези та випалювання. Вогонь у цій композиції стає частиною процесу, яким створено напис. Художник також експериментує зі склом і підсвічуванням, зокрема розглядає можливість робити декоративні об’єкти та світильники.

За словами Войніча, світло й підсвічування — одна з його сильних сторін. Для великоформатних робіт він сам виготовляє основи, які зберігають форму та не провисають із часом.

Підготовка може тривати значно довше, ніж саме написання. Про одну з робіт художник розповів: «Я ще хотів її зробити три роки тому, але до неї треба було дозріти. Я підготував полотно, воно тиждень-два висіло, висіло, висіло. І ось сьогодні зробили. Ну, робимо хвилин 10–15», – зізнався Ілля Войніч.