За підпал BMW у Києві чоловікові загрожує до 10 років

«Підробітку» за 1 000 доларів у месенджері запропонували 38-річному киянину, повідомила поліція Києва. Чоловік погодився підпалити автомобіль BMW, але вогонь знищив ще чотири машини, припарковані поруч.

Що відомо про підпал

Чоловік отримав пропозицію підпалити автомобіль за 1 000 доларів і погодився.

Він облив BMW легкозаймистою рідиною та підпалив машину.

Унаслідок пожежі згоріли ще чотири припарковані автомобілі.

За підпал чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Після пожежі киянин надіслав звіт «замовнику», однак обіцяних грошей не отримав. Поліція викрила 38-річного чоловіка.

У поліції зазначили: «грошей так і не отримав».