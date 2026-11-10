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За підпал BMW у Києві чоловікові загрожує до 10 років

Ірина Ващук 1 хв читання
Обгорілий салон автомобіля після пожежі, знищені сидіння та обшивка

«Підробітку» за 1 000 доларів у месенджері запропонували 38-річному киянину, повідомила поліція Києва. Чоловік погодився підпалити автомобіль BMW, але вогонь знищив ще чотири машини, припарковані поруч.

Що відомо про підпал

  • Чоловік отримав пропозицію підпалити автомобіль за 1 000 доларів і погодився.
  • Він облив BMW легкозаймистою рідиною та підпалив машину.
  • Унаслідок пожежі згоріли ще чотири припарковані автомобілі.
  • За підпал чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Після пожежі киянин надіслав звіт «замовнику», однак обіцяних грошей не отримав. Поліція викрила 38-річного чоловіка.

У поліції зазначили: «грошей так і не отримав».

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