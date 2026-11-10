За підпал BMW у Києві чоловікові загрожує до 10 років
«Підробітку» за 1 000 доларів у месенджері запропонували 38-річному киянину, повідомила поліція Києва. Чоловік погодився підпалити автомобіль BMW, але вогонь знищив ще чотири машини, припарковані поруч.
Що відомо про підпал
- Чоловік отримав пропозицію підпалити автомобіль за 1 000 доларів і погодився.
- Він облив BMW легкозаймистою рідиною та підпалив машину.
- Унаслідок пожежі згоріли ще чотири припарковані автомобілі.
- За підпал чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.
Після пожежі киянин надіслав звіт «замовнику», однак обіцяних грошей не отримав. Поліція викрила 38-річного чоловіка.
У поліції зазначили: «грошей так і не отримав».