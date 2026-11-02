Забуті українські жіночі імена: добірка з поясненнями

Забуті українські жіночі імена — це переважно народні форми церковних імен, які ще на початку XX століття були звичайними в селах і містечках, а нині звучать рідко або майже зникли з метрик.

Більшість із них прийшли через Візантію разом із християнством і закріпилися в народній вимові: Орина від Ірини, Текля від Фекли, Параска від Параскеви. Питомо слов’янські двоосновні імена на кшталт Звенислави чи Орислави трапляються рідше і часто є пізнішими реконструкціями. Результат залежить від того, чи ви шукаєте живу форму з метрик і пісень, чи поетичний варіант, який майже не фіксували в документах.

Обирайте лише ті значення, які підтверджують словники і церковні календарі. Популярні тлумачення в інтернеті часто змішують етимологію з бажаним сенсом і призводять до плутанини в документах.

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1. Імена, що рідко почуєш сьогодні

Ось добірка форм, які ще фіксують у родинних історіях і старих метриках, але в сучасних списках новонароджених майже не з’являються. Не називайте їх абсолютно зниклими: поодинокі носії є, просто їх мало.

Орина і Орися — народні форми Ірини. Грецьке «мир, спокій». Зменшувальні: Оришка, Яринка. Ще трапляються на заході України.

Килина (Якилина) — від латинської Акилини, «орлиця». Звучить коротко і твердо. У народних піснях згадують частіше, ніж у сучасних документах.

Одарка — народна форма Дарії. Люди пов’язували з «даром», хоча етимологія інша. Зменшувальні: Дарка, Дася.

Параска — українська форма Параскеви, «п’ятниця», день підготовки до свята. Свята Параскева була шанована серед жінок. Нині ім’я майже не дають.

Явдоха (Докія) — від Євдокії, «благовоління». Зменшувальні: Доця, Вівдя. Часто зустрічається в спогадах про прабабусь.

Текля — народна форма Фекли, «Божа слава». У XIX–на початку XX століття була звична серед селянок, особливо на Галичині й Волині.

Харитина (Харитя) — від грецького «харіс», «благодать, витонченість». Звучить м’яко. Зменшувальна Харитя тримається краще за повну форму.

Гафія (Агафія) — від грецького «добра, благочестива». Зменшувальні: Гафійка, Гася. У козацькому середовищі XVII–XVIII століть була поширена.

Мелашка (Маланка) — від Меланії, «темна». Народна форма жива в обрядах, але як ім’я дитини майже зникла.

Онися — від Анісії. Точне значення спірне, але форма українська і коротка. Зменшувальні: Ониська, Нізя.

Ці форми брали з церковного календаря і пристосовували до української вимови. Вони звучать знайомо старшим поколінням, але для молодших уже екзотика. Помилка — записувати їх як «давньослов’янські» без перевірки: більшість мають грецьке чи латинське коріння.

Ім’я Походження Значення (підтверджене) Зменшувальні Орина Грецьке (Ірина) Мир, спокій Орися, Оришка Килина Латинське (Акилина) Орлиця Килинка, Лина Параска Грецьке (Параскева) П’ятниця Парасочка Текля Грецьке (Фекла) Божа слава Текляся Харитина Грецьке Благодать, витонченість Харитя

Джерело: Engage.org.ua, огляд народних форм церковних імен.

2. Давня традиція і запозичені форми

Основний пласт забутих імен — запозичення через церковний календар. Вони прийшли з грецької, латинської чи єврейської традиції і стали українськими завдяки вимові та зменшувальним. Орина, Килина, Текля, Параска, Явдоха — саме такі. Їх фіксували в метриках, піснях і листах реальних жінок, а не в реконструкціях.

Двоосновні слов’янські імена (Звенислава, Орислава, Горислава, Божена) мають давнішу традицію бажання долі: «слава», «добро», «світло». Проте в масовому побуті XIX–XX століть вони були рідшими за народні форми церковних імен. Божена і Дзвінка нині частіше з’являються в списках «на порозі» повернення, ніж Мотря чи Явдоха.

Не плутайте: Калина чи Лада часто подають як питомо українські, але Калина пов’язана з грецьким коренем «гарний» і «перемога», а Лада — з міфологічним персонажем, чиє реальне побутове вживання потребує окремої перевірки в документах. Беручи ім’я, дивіться на джерело: метрика чи календар, а не лише красиве пояснення.

3. Походження та значення без домислів

Підтверджені значення короткі. Орина — мир (грецьке eirene). Килина — орлиця (латинське aquila). Текля — Божа слава (грецьке Theokleia). Харитина — благодать (грецьке charis). Параска — п’ятниця (грецьке paraskeve). Гафія — добра (грецьке agathe). Явдоха — благовоління (грецьке Eudokia). Мелашка — темна (грецьке Melania).

Для Онисії точне значення не має єдиної версії в доступних джерелах. Юстина — справедлива (латинське justus). Одарку народ сприймав через «дар», хоча канонічне ім’я Дарія має інше походження. Спірні тлумачення на кшталт «місячний дар» для Минодори чи «ярова слава» для Орислави залишайте як версії, а не факти.

Найсильніше заперечення проти таких імен: «вони старомодні і дитина буде відрізнятися». Факти показують інше. Злата, Соломія, Ярина вже повернулися в обіг саме тому, що батьки перевірили звучання і зменшувальні. Рідкісність сама по собі не заважає, якщо форма зручна для щоденного вжитку і документів.

4. Вимова, написання та вибір імені

Пишіть за сучасним українським правописом: Орина, Килина, Параска, Текля, Харитина, Явдоха, Гафія. Не змішуйте з російськими варіантами (Фекла замість Текля, Евдокия замість Явдоха). Вимова природна: наголос на другому складі в більшості (Ори́на, Кили́на, Пара́ска). Проговоріть повну форму, зменшувальну і по батькові вголос кілька днів — це найшвидша перевірка.

Перед записом у РАЦС перевірте, чи ім’я є в офіційних списках або чи його приймуть як народну форму. Зменшувальні (Харитя, Орися, Дарка) часто зручніші за повні. Уникайте форм, які важко скоротити або які зливаються з прізвищем.

Якщо обираєте для дитини, зважте на три речі: звучання в парі з прізвищем, наявність зручних зменшувальних і реакцію найближчого оточення. Рідкісне ім’я не «повертає традицію» автоматично — воно просто дає конкретну форму, яку можна перевірити в джерелах.

Як перевірити ім’я перед вибором

Які жіночі імена нині вважають рідковживаними?

Мотря, Параска, Явдоха, Палажка, Гафія, Текля, Онися, Мелашка. Орися, Килина, Харитя і Божена вже ближчі до «на порозі» — їх дають рідше за Злату чи Соломію, але частіше за класичні народні форми початку XX століття.

Що відомо про походження кожного імені в добірці?

Більшість — народні форми грецьких і латинських церковних імен: Орина від Ірини (мир), Килина від Акилини (орлиця), Текля від Фекли (Божа слава), Параска від Параскеви (п’ятниця). Значення підтверджують словники і церковні календарі. Слов’янські двоосновні рідші в масовому побуті.

Які з цих імен мають давню українську традицію, а які запозичені?

Запозичені через календар і адаптовані народною вимовою: Орина, Килина, Текля, Параска, Явдоха, Харитина, Гафія. Вони стали українськими завдяки століттям уживання. Двоосновні на кшталт Звенислави чи Орислави ближчі до давньої слов’янської моделі бажання долі, але в документах XIX століття їх менше.

Як правильно писати й вимовляти рідкісні жіночі імена українською?

Орина, Килина, Параска, Текля, Харитина, Явдоха — за сучасним правописом. Наголос зазвичай на другому складі. Проговоріть повну форму і зменшувальну вголос. Не використовуйте російські написання в українських документах.

На що зважити, якщо обираєш одне з таких імен для дитини?

Перевірте звучання з прізвищем і по батькові, наявність зручних зменшувальних і чи прийме форма РАЦС. Проговоріть тиждень вдома. Рідкісність не шкодить, якщо ім’я зручне щодня. Не покладайтеся лише на красиве тлумачення без джерела.

Правило просте: беріть лише ті форми, які фіксували в метриках і календарях і які легко вимовити та скоротити. Перевірте три речі — написання, зменшувальну і поєднання з прізвищем — і відкиньте все, що не проходить цю перевірку. Чесне застереження: значення багатьох імен спірні або неповні, тому не будуйте вибір на красивій легенді, яку не підтверджує жоден словник.

Що це означає для вас завтра. Якщо плануєте ім’я, відкрийте церковний календар або базу народних форм і випишіть 2–3 варіанти з підтвердженим походженням. Проговоріть їх вголос з прізвищем і зменшувальними. Запишіть те, що звучить природно, і відкладіть решту. Це займає менше години і рятує від перепису документів пізніше.