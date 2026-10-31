Захист підстанцій Київщини подорожчав до 2,3 млрд грн

Для жителів Київщини ризик тривалих відключень узимку залежатиме від масштабу російських атак: повністю виключити такі перебої неможливо. Водночас вартість захисту пріоритетних підстанцій 110 кВ зросла до 2,3 млрд грн, а наявного державного фінансування недостатньо.

На захист підстанцій виділили 1,1 млрд грн

Заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник повідомив, що на початку року роботи оцінювали у 1,7–1,8 млрд грн. Після врахування рекомендацій Генерального штабу та коригування проєктів кошторис збільшився приблизно на 500–600 млн грн.

Із 1,1 млрд грн державного фінансування підрядникам перерахували близько 700 млн грн авансом. Це майже 64% виділеної суми та близько 31% оновленої вартості робіт. Міністерство опрацьовуватиме можливість додаткового фінансування та звертатиметься з цього питання до уряду.

Раніше ми писали: У Києві 31 жовтня збільшили тривалість відключень світла

За словами Олійника, роботи із захисту об’єктів тривають, але деталізувати готовність окремих споруд не можна з міркувань безпеки. На темпи будівництва впливають повітряні тривоги й загроза повторних атак.

Відключення повністю виключити неможливо

План стійкості передбачає не лише захист інфраструктури, а й розвиток розподіленої генерації та резервного живлення. За словами заступника міністра, ці заходи мають зменшити наслідки пошкоджень, однак жоден інженерний захист не гарантує абсолютної безпеки.

Олійник також заявив, що інформація про знищення всіх нафтобаз Київщини не відповідає дійсності, а держава та бізнес формують резерви пального. «Підстав для занепокоєння щодо забезпечення Київщини пальним наразі немає», — сказав він.