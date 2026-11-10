Закінчення війни в Україні: які сценарії та умови їх відрізняють

Закінчення війни в Україні нині не має узгодженої дати чи єдиного механізму — сторони обговорюють різні варіанти від тимчасової зупинки ударів до політичної угоди, але жодного остаточного рішення немає. Для киян це означає, що припинення обстрілів енергетики чи повне затишшя на фронті не дорівнюють завершенню конфлікту, і кожен сценарій змінює ризики для міста по-різному.

Станом на листопад 2026 року російські сили контролюють близько 19 відсотків міжнародно визнаної території України, або приблизно 117 тисяч квадратних кілометрів з урахуванням Криму, за оцінками проєкту DeepState. За даними Генштабу ЗСУ, російські втрати від лютого 2022-го перевищили 1,6 мільйона осіб убитими й пораненими. Бойові дії тривають, а локальні паузи, як у Олешках, уже використовували для ротації сил.

Читач, який стежить за переговорами в Абу-Дабі чи заявами щодо «енергетичного» перемир’я, потребує порівняння не прогнозів дат, а конкретних умов і невизначеностей. Різниця між зупинкою вогню й завершенням війни визначає, чи зможе Київ планувати ремонт мереж на місяці чи лише на тижні.

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Чим припинення вогню відрізняється від завершення війни

Припинення вогню фіксує лише зупинку обстрілів на визначений час чи ділянку. Воно не вирішує статус територій, не встановлює механізмів безпеки надовго і не знімає ризику відновлення ударів. Завершення війни вимагає політичного врегулювання: визнання чи відмову від претензій, гарантій, контролю й часто міжнародних зобов’язань.

Локальне гуманітарне припинення вогню в Олешках у жовтні 2026-го дозволило евакуацію майже 800 людей, але українська сторона зафіксувала використання паузи для укріплення позицій. Подібна тимчасова домовленість не змінює загальної лінії фронту й не гарантує, що удари по критичній інфраструктурі припиняться назавжди.

Повна мирна угода, навпаки, мала б закріпити межі, режим безпеки й порядок виконання. Без неї навіть тривале припинення вогню залишається лише паузою. Як тимчасове зупинення бетонозмішувача на будмайданчику: роботи не йдуть, але фундамент і проект лишаються незмінними — аналогія перестає працювати, щойно одна зі сторін вирішує знову запустити техніку.

Які сценарії завершення можна порівняти

Три основні сценарії, які обговорюють у переговорному процесі, відрізняються глибиною зобов’язань. Перший — обмежене припинення вогню, зокрема щодо енергетики чи окремих ділянок. Другий — повне припинення бойових дій уздовж усієї лінії зі заморозкою позицій. Третій — комплексна політична угода з територіальними й безпековими умовами.

Обмежений варіант уже мав прецеденти: паузи для обміну чи гуманітарних операцій. Повне припинення вимагає моніторингу всієї лінії, що довша за тисячу кілометрів. Політична угода додатково потребує узгодження статусу територій, які Росія контролює приблизно на 19 відсотків, і механізмів, які б унеможливили швидке відновлення наступу.

Жоден із цих варіантів не є прогнозом. Вони показують, що саме має бути узгоджено, щоб бойові дії зупинилися і щоб ця зупинка трималася. Різниця в глибині умов безпосередньо впливає на те, наскільки швидко можна планувати відновлення інфраструктури в тилу.

За якими умовами оцінювати кожен сценарій

Порівнювати сценарії варто за чотирма критеріями: статус території, наявність і сила гарантій безпеки, механізм контролю виконання та ризик швидкого зриву. Ці параметри визначають, чи залишиться Київ у режимі постійної готовності до ударів чи отримає вікно для планового ремонту мереж.

Статус території: чи фіксується поточна лінія, чи вимагаються додаткові відступи.

Гарантії: чи є треті сторони, які контролюють порушення, чи лише заяви сторін.

Моніторинг: чи працює технічний контроль уздовж усієї лінії чи лише на окремих ділянках.

Тривалість і санкції: чи передбачено автоматичне повернення обмежень у разі порушення.

Обмежене припинення вогню зазвичай має слабкий моніторинг і короткий горизонт. Повне припинення потребує розгорнутої системи спостереження, але не вирішує політичних питань. Комплексна угода теоретично закриває більше, проте її виконання залежить від того, чи сторони реально відмовляються від максимальних вимог.

Сценарій Територія Гарантії та контроль Ризик для тилу Тривалість Обмежене припинення Не змінюється Мінімальний, локальний Високий (удари можливі) Дні–тижні Повне припинення / армістис Фіксація лінії Потребує моніторингу Середній Місяці–роки Політична угода Узгодження статусу Міжнародні механізми Нижчий за умови виконання Довгостроково

Джерело: оцінки на основі даних DeepState щодо контролю території (листопад 2026) та звітів про локальні паузи.

До правильного рішення ситуація виглядала так: кожна нова хвиля ударів по підстанціях змушувала Київ запроваджувати відключення без горизонту планування. Після узгодження чітких умов контролю й санкцій за порушення з’являється можливість фіксувати графіки ремонту на тижні вперед — зміна відбувається саме завдяки механізмам перевірки, а не самим заявам про зупинку.

Що різні сценарії можуть означати для Києва

Для столиці найбільш відчутним є зниження кількості ударів по енергетичній інфраструктурі. Обмежене припинення щодо енергетики могло б зменшити нічні відключення в окремих районах, але не гарантує, що балістичні ракети чи дрони не повернуться через кілька днів. Повне припинення вогню зменшило б навантаження на системи ППО й дозволило б зосередити ресурси на відновленні підстанцій, пошкоджених у жовтні–листопаді 2026-го.

Політична угода з дієвими гарантіями теоретично відкрила б доступ до більших обсягів міжнародної допомоги на відбудову, проте лише після того, як сторони підтвердять виконання. Без такого підтвердження Київ залишається в режимі, коли плани на зиму залежать від щоденної кількості перехоплень.

Наслідки для транспорту, шкіл чи лікарень проявляються опосередковано: менше аварійних відключень означає стабільніше електропостачання для освітніх закладів і медичних установ. Прямих даних про те, як саме зміниться кількість пацієнтів чи маршрути, немає — це залежить від того, чи вдасться утримати паузу довше за кілька тижнів.

Як відрізнити домовленості від прогнозів

Підтвердженою домовленістю є лише те, що сторони офіційно оголосили і що можна перевірити технічними засобами чи спостереженням третіх сторін. Заяви про «наближення угоди» чи очікування зустрічі в Абу-Дабі залишаються переговорними сигналами, доки не з’явиться текст з умовами контролю й санкціями за порушення.

Орієнтир для читача — наявність конкретних параметрів: яка саме ділянка чи тип цілей підпадає під паузу, хто фіксує порушення і що відбувається в разі зриву. Якщо цих елементів немає, йдеться про прогноз, а не про чинну домовленість. Історія локальних пауз показує, що без механізму контролю вони часто слугують для перегрупування, а не для стабілізації.

Які кроки допоможуть оцінити реальний стан для Києва

Якщо з’явиться офіційне повідомлення про обмежене припинення ударів по енергетиці, перевірте, чи вказано точний перелік об’єктів і строк дії. У такому разі протягом перших 48–72 годин можна оцінити, чи знизилася кількість тривог у столиці порівняно з попередніми тижнями.

Якщо оголосять повне припинення вогню, зверніть увагу на те, чи розгорнуто систему моніторингу. Без неї ризик відновлення ударів лишається високим навіть за відсутності активних боїв на фронті. У цьому випадку плануйте ремонти мереж з горизонтом не більше двох-трьох тижнів.

Якщо з’явиться текст політичної угоди з механізмами санкцій, порівняйте його з попередніми пропозиціями щодо гарантій. Лише після підтвердження виконання перших етапів можна очікувати більш тривалої стабілізації електропостачання й зменшення навантаження на соціальну інфраструктуру міста.

Що це означає для вас завтра: стежте за офіційними повідомленнями про конкретні умови й контроль, а не за загальними прогнозами дат. Якщо пауза зафіксована технічно, можна тимчасово знизити готовність до аварійних відключень у своєму районі; якщо ні — зберігайте запас зарядних пристроїв і план дій на випадок чергової хвилі ударів.