Зарплата в Німеччині: показники, брутто й нетто

Зарплата в Німеччині для повного робочого дня має медіану близько 54 тисяч євро брутто на рік за даними 2025 року, тоді як мінімальна годинна ставка з 1 січня 2026-го становить 13,90 євро. Ці цифри показують орієнтир, але не суму на руки: після утримань працівник отримує помітно менше, і різниця залежить від податкового класу, сімейного статусу та інших чинників. Порівнювати варто не одну «середню» цифру, а кілька показників із чітким періодом і джерелом.

Для українців, які оцінюють конкретну пропозицію роботи, ці відмінності вирішують, чи варто розглядати офер далі. Зарплата в Німеччині в договорі часто вказується до утримань, і без розуміння нетто легко переоцінити реальний дохід. Зараз, коли багато хто порівнює умови, корисно бачити, які дані актуальні саме на 2025–2026 роки і як їх читати.

Ми розберемо, які показники порівнювати і чому медіана корисніша за середню, як працює мінімальна оплата, з чого складається різниця між брутто й нетто, від чого залежить розмір зарплати та що перевірити в конкретній пропозиції роботодавця.

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1. Які зарплатні показники порівнювати

Основні показники — мінімальна оплата, медіана та середня (арифметична) зарплата. Медіана — це значення, при якому половина працівників отримує більше, а половина менше. Середня завжди вища, бо її тягнуть угору високі зарплати невеликої групи. Для оцінки типового доходу медіана дає більш реалістичну картину.

За даними Destatis за 2025 рік, медіана річного брутто-заробітку повних працівників, включно зі спеціальними виплатами (відпускні, різдвяні), становила 54 066 євро. Середня (арифметична) — 64 441 євро. Bundesagentur für Arbeit називає медіану місячного брутто для повного дня, охопленого соціальним страхуванням, 4 217 євро в 2025 році (зростання на 5,1 % до попереднього року). Різниця в цифрах виникає через різні методології: річна включає бонуси, місячна — регулярну оплату.

Показник Значення Період і примітка Мінімальна годинна 13,90 € з 1 січня 2026, брутто Медіана річна (повний день) 54 066 € 2025, включно спецвиплати Середня річна 64 441 € 2025, арифметичне середнє Медіана місячна 4 217 € 2025, повний день, соцстрах

Джерело: Destatis (пресреліз 113 від 1 квітня 2026), Bundesagentur für Arbeit (пресреліз 27 від 20 липня 2026), MiLoV5.

Медіану 54 066 євро легко порахувати самостійно як точку поділу: відсортуйте всі річні брутто повних працівників від меншого до більшого і візьміть значення посередині. Її змінюють включення бонусів, обмеження вибірки лише повним днем і рік даних. Середня вища приблизно на 19 %, бо верхні 10 % отримують від 100 719 євро, а верхній 1 % — від 219 110 євро. Без цих «хвостів» картина ближча до медіани.

Важливо Медіана не гарантує, що типовий працівник отримує саме цю суму. Вона лише показує середину розподілу. Половина ринку лежить нижче, і для конкретної професії чи регіону цифра може відрізнятися на тисячі євро.

2. Мінімальна оплата праці та її межі

Мінімальна оплата праці в Німеччині — це законодавча нижня межа годинної ставки брутто. З 1 січня 2026 року вона становить 13,90 євро, з 1 січня 2027-го зросте до 14,60 євро згідно з п’ятою постановою про коригування (MiLoV5). Для 40-годинного тижня це близько 2 407 євро брутто на місяць (13,90 × 40 × 4,33).

Дія поширюється на більшість найманих працівників, незалежно від громадянства, включно з міні-джобами. Винятки є: особи до 18 років без завершеної професійної освіти, а також довготривало безробітні в перші шість місяців нової роботи. Для певних галузей можуть діяти вищі тарифні мінімуми за колективними договорами. Перевіряти треба не лише ставку, а й фактичні години та чи входить сфера під загальний мінімум чи під галузевий.

При повній зайнятості близько 40 годин на тиждень (за Destatis, повні працівники в середньому працювали 39,9 години в 2025 році) місячна сума коливається залежно від календарних днів і свят. Пропозиція нижче розрахункового мінімуму для заявлених годин — сигнал перевірити умови детальніше.

3. Брутто і нетто: що змінює суму на руки

Брутто — це сума до всіх утримань, яку вказують у договорі. Нетто — те, що надходить на рахунок після податків і соціальних внесків. Різниця виникає з податку на заробітну плату (Lohnsteuer), який залежить від податкового класу (Steuerklasse I–VI), та обов’язкових внесків: пенсійне страхування 9,3 %, страхування на випадок безробіття 1,3 %, медичне близько 7,3 % плюс половина додаткового внеску каси (в середньому 2,9 % у 2026 році), догляд 1,8 % (плюс 0,6 % для бездітних від певного віку).

Для податкового класу I (неодружені) на річний брутто близько 50 000 євро нетто становить приблизно 64–65 % — близько 2 695 євро на місяць. На 40 000 євро частка нетто вища (близько 67 %), на 60 000 — нижча (близько 63 %). Клас III (одружені з нижчим доходом партнера) дає помітно більше нетто за той самий брутто, клас V — менше. Церковний податок і наявність дітей також змінюють суму.

Сума на руки змінюється ще від вибору медичної каси (різний додатковий внесок), землі (у Саксонії інша ставка догляду) і чи перевищує дохід стелі внесків (для пенсійного й безробіття близько 101 400 євро на рік у 2026-му). Роботодавець сплачує свою половину соціальних внесків, але це не збільшує нетто працівника.

4. Чому зарплати відрізняються

Розмір залежить від професії, кваліфікації, досвіду, регіону та фактичного робочого часу. За даними Bundesagentur für Arbeit за 2025 рік, медіана місячного брутто без професійної кваліфікації — 3 133 євро, з визнаною професійною освітою — 4 069 євро, з вищою освітою — 6 146 євро. Різниця між кваліфікаціями становить тисячі євро на місяць.

Регіональний розрив зберігається: медіана річна на заході близько 55 435 євро, на сході (без Берліна) — 46 013 євро (різниця понад 9 тисяч). Найвищі місячні медіани в Гамбурзі (близько 4 768 євро), найнижчі в Мекленбурзі-Передній Померанії та Тюрингії. Частка неповного дня серед найманих сягала 31,9 % у 2025 році, тож порівняння «середньої» без урахування годин спотворює картину. Досвід і галузь додають ще: енергетика та фінанси мають вищі медіани, гостинність і сільське господарство — нижчі.

Одна загальна цифра не відображає цих відмінностей. Пропозиція на 3 500 євро брутто може бути вище медіани для низькокваліфікованої роботи в східній землі і нижче для спеціаліста в Баден-Вюртемберзі.

5. Що перевірити в пропозиції роботодавця

Спочатку уточніть, чи вказана сума брутто чи нетто і за який період (година, місяць, рік). Перевірте кількість годин на тиждень і чи відповідає годинна ставка мінімуму 13,90 євро для 2026 року. Запитайте про доплати, бонуси, чи діє колективний договір і які саме утримання передбачені. Порівняйте з медіанами за кваліфікацією та регіоном з відкритих даних Destatis чи Bundesagentur für Arbeit. Використайте офіційні калькулятори нетто, щоб побачити орієнтовну суму на руки для свого податкового класу.

Якщо пропозиція нижче мінімуму для заявлених годин або неясно вказує брутто/нетто — попросіть письмове уточнення до підписання. Для оцінки реальної купівельної спроможності врахуйте місцеві ціни, а не лише перерахунок за курсом (близько 50,7 гривні за євро за офіційним курсом НБУ на початку листопада 2026-го).

Що це означає для вас завтра: якщо офер указує лише брутто без годин і класу — розрахуйте орієнтовне нетто самостійно за калькулятором і порівняйте з медіаною для вашої кваліфікації протягом кількох днів. Якщо ставка близька до мінімуму — перевірте точні години й винятки в письмовій формі перед рішенням. Якщо сума значно нижча за регіональну медіану для вашого досвіду — уточніть доплати та перспективи зростання, а не орієнтуйтеся лише на одну цифру в листі.