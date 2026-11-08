Зеленський доручив підготувати безкоштовний проїзд у наземному транспорті Києва

«Важливо, щоб уряд підготував і конкретні заходи підтримки безперебійної та гарантовано доступної роботи міського наземного транспорту в умовах збоїв в роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро», — повідомив Володимир Зеленський. Президент доручив прем’єр-міністру Сергію Корецькому представити програму безкоштовного проїзду та забезпечення достатнього резерву автобусів для столиці.

Для Києва розглядають резервні транспортні схеми

За підсумками селекторної наради в неділю Зеленський повідомив, що прем’єр-міністр, секретар РНБО та міністр внутрішніх справ представили варіанти резервних транспортних схем для Києва. «Опрацьовується необхідна кількість транспорту, реорганізація дорожнього руху у визначених частинах Києва», — сказав президент.

Уряд також має підготувати заходи для безперебійної роботи наземного транспорту на випадок збоїв у метро або проблем із мостами через Дніпро. Окремо визначили завдання для МЗС і дипломатичної команди Офісу президента перед міжнародними заходами наступних тижнів.

На селекторі обговорили ситуацію в регіонах

За словами Зеленського, основну увагу приділили Дніпровщині, де тривають відновлювальні роботи після ударів. На піку відключень електрики не мали понад 600 тисяч абонентів — люди, підприємства й критична інфраструктура; подачу електроенергії поступово відновлюють. Також заслухали доповіді про ситуацію в Харкові, Запоріжжі та інших прифронтових громадах.

Україна готує нові пакети енергетичної підтримки та додаткові фінансові інструменти, щоб підтримати українців узимку. Питання транспорту в Києві розглядали під час селекторної наради уряду та президента.