Зеленський доручив підготувати резервний транспорт для Києва

7 листопада президент Володимир Зеленський заслухав доповіді про виклики для Києва після російських атак і доручив підготувати резервні схеми транспортного сполучення. До роботи мають долучитися МВС, необхідні структури та Київська міська адміністрація.

Також місту мають підготувати додатковий транспорт. За словами Зеленського, на міському рівні резервних схем сполучення фактично немає. Президент доручив міністру внутрішніх справ Івану Вигівському працювати над цим разом із міською владою та іншими структурами.

На нараді обговорили відновлення енергетики та міжнародну підтримку

Прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів про відновлення енергооб’єктів і залучені сили. Військові розповіли про застосування засобів радіоелектронної боротьби. Під час зустрічі визначили «напрями для масштабування».

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Окрему доповідь представив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Україна візьме участь у майбутніх зустрічах у форматі Групи семи. Зеленський також повідомив про попередні зобов’язання європейських країн щодо нових внесків у програму PURL, анонсував нові пакети енергетичної підтримки та постачання для української логістики.

У ніч проти 7 листопада російські війська застосували 172 ударні безпілотники, зокрема Shahed, «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». 137 із них були реактивними. Кількості ракет Повітряні сили не назвали; вони повідомили про комбінований удар із застосуванням «Іскандер-М», «Циркон», KN-23 і С-400, запущених із Брянської та Воронезької областей Росії. Основним напрямком атаки була Київщина.

Зеленський пояснив, чому місту потрібна підготовка резервних маршрутів: «На сьогодні на міському рівні саме таких резервних схем фактично не існує».