Зелену лінію метро Києва відкрили на всьому маршруті

У Києві зранку 24 жовтня відновили рух поїздів усією зеленою лінією метро. Склади знову курсують між станціями «Видубичі» та «Славутич» — ділянкою, яку закрили після російського обстрілу столиці в ніч проти 22 жовтня.

Фахівці метрополітену завершили роботи з ліквідації наслідків атаки, повідомили в КМДА. Тепер Сирецько-Печерська лінія знову працює по всьому маршруту, а поїзди проходять через Південний міст між правим і лівим берегами за звичайною схемою, якщо безпекова ситуація це дозволяє.

Пошкодження інфраструктури виникли в районі Південного мосту після масованого російського удару 22 жовтня. Через це рух зеленою лінією розділили: на правому березі поїзди ходили між «Сирцем» і «Видубичами», а на лівому — між «Осокорками» та «Червоним хутором».

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Поки ділянка між «Видубичами» та «Славутичем» була закрита, 22 та 23 жовтня «Укрзалізниця» запускала додаткові рейси Kyiv City Express, щоб пасажирам було простіше діставатися між берегами. Міська електричка курсувала півкільцем через Видубичі, Березняки, Дарницю, Лівобережну, Воскресенку, Райдужний та Почайну.

Як метро працюватиме під час повітряної тривоги

Після відновлення руху зберігається особливий режим роботи наземної ділянки метро під час повітряної тривоги. За жовтого рівня загрози поїзди можуть перевозити пасажирів через Південний міст між правим і лівим берегами.

Якщо оголошують червоний рівень загрози, рух поїздів наземною частиною лінії припиняють. Тоді метро знову працює окремими ділянками: «Сирець» — «Видубичі» та «Осокорки» — «Червоний хутір». Пасажирам радять стежити за оголошеннями на станціях і у вагонах, адже режим руху може змінюватися залежно від безпекової ситуації.