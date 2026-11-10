Зелений борщ: рецепт зі щавлем і яйцями крок за кроком

Зелений борщ готують на бульйоні чи воді з картоплею, додають щавель або шпинат наприкінці варіння й подають з яйцями та сметаною. Страва виходить кислою, якщо взяти щавель, або м’якою зеленою — зі шпинатом. Правильна послідовність зберігає колір і не дає зелені переваритися.

Ми зібрали класичний підхід, який працює вдома: спочатку основа з овочів і бульйону, потім зелень лише за 2–3 хвилини до кінця. Щавель дає характерну кислинку завдяки щавлевій кислоті, шпинат — колір і об’єм без кислоти. Яйця додають ситність: їх варять окремо й кладуть у тарілку або вливають сирими тонкою цівкою.

Результат залежить від моменту додавання зелені та кількості кислоти. Якщо переварити щавель довше 5 хвилин, колір сіріє, а смак грубішає. На 4–6 порцій вистачає 250–350 г зелені, 3–4 картоплин і 3–4 яєць. Готуйте на один день: на другий зелень темніє.

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Основа зеленого борщу

Основні складники — бульйон або вода, картопля, морква з цибулею, зелень (щавель чи шпинат) і яйця. Щавель обирають для класичної кислинки: 200–300 г на 2,5–3 л рідини. Шпинат (той самий обсяг) дає яскравіший колір і нейтральний смак; кислинку тоді додають лимонним соком або щіпкою лимонної кислоти наприкінці.

Яйця — 3–4 штуки на цей обсяг. Їх варять круто окремо (8–10 хвилин після закипання) і нарізають, або вливають збитими в гарячий борщ, щоб утворилися нитки. Бульйон роблять на курці чи свинині (400–600 г на 3 л води) або беруть овочевий. Картопля дає густоту: 3–4 середні бульби.

Вибір зелені визначає смак. Щавель кислий і вимагає короткого варіння. Шпинат м’якший і можна поєднувати зі щавлем у пропорції 1:1 або 2:1, якщо хочете менше кислоти. Не змішуйте обидва варіанти в одному рецепті без чіткої пропорції — інакше смак вийде непередбачуваним.

Складник Кількість на 4–6 порцій Роль у страві Щавель (або шпинат) 250–350 г Кислинка або колір Картопля 3–4 шт. Густота й ситність Яйця 3–4 шт. Подача й текстура Морква + цибуля по 1 шт. Солодкість і аромат Бульйон / вода 2,5–3 л Основа

Джерело: узагальнені класичні рецепти української кухні, актуальні на 2026 рік.

Підготовка продуктів

Перед варінням промийте зелень у кількох водах: щавель і шпинат часто містять пісок. Відріжте грубі стебла, листя наріжте смужками чи подрібніть. Картоплю очистьте й наріжте кубиками. Моркву натріть або наріжте, цибулю дрібно подрібніть.

Яйця зваріть окремо заздалегідь: залийте холодною водою, доведіть до кипіння, варіть 8–10 хвилин, одразу охолодіть у холодній воді — так шкаралупа знімається легко. Якщо використовуєте м’ясо, промийте його, залийте холодною водою, доведіть до кипіння й зніміть піну. Зелень тримайте окремо до останнього моменту.

Типова помилка — додавати зелень разом із картоплею. Вона перевариться, втратить колір і вітаміни. Підготуйте все за 15–20 хвилин до початку варіння овочів.

Послідовність приготування

Спочатку зваріть бульйон: м’ясо з кісточкою чи без залийте 3 л холодної води, доведіть до кипіння, зніміть піну, варіть на слабкому вогні 40–60 хвилин (курка) або 1–1,5 години (свинина). Додайте цілу цибулю, лавровий лист і перець горошком. Процедіть, м’ясо розберіть і поверніть у каструлю.

Додайте нарізану картоплю, варіть 10–15 хвилин. Паралельно обсмажте цибулю з морквою на олії до м’якості й додайте в борщ. Коли картопля майже готова, влийте збиті яйця тонкою цівкою, швидко перемішуючи, або просто підготуйте варені для подачі.

В останню чергу додайте нарізаний щавель (або шпинат). Доведіть до кипіння, проваріть 2–3 хвилини й вимкніть. Накрийте кришкою на 10–15 хвилин. Не варіть зелень довше — колір стане сірим. На практиці: берете 300 г щавлю на 3 л бульйону, додаєте за 3 хвилини до кінця, перемішуєте й одразу знімаєте з вогню. Борщ виходить яскравим і кислуватим, а не болотним.

Якщо шпинат: додайте його на 1–2 хвилини раніше або разом зі щавлем, потім капніть лимонного соку за смаком. Весь процес після готовності бульйону займає 25–35 хвилин.

Смак і текстура без помилок

Кислинку регулюйте кількістю щавлю: почніть із 200 г на 3 л і додайте ще, якщо мало. Для шпинату лимонний сік (1–2 ч. л.) або щіпка лимонної кислоти дає потрібний баланс без надмірної кислоти. Сіль кладіть наприкінці, після зелені — вона підкреслює кислинку.

Густоту дає картопля. Якщо загусто — долийте гарячого бульйону чи води. Якщо рідко — розімніть кілька шматків картоплі прямо в каструлі. Не додавайте борошно чи загусники: класичний зелений борщ має бути супом, а не пюре.

Щавель кисліший і швидше втрачає колір при довгому варінні. Шпинат тримає колір краще, але без кислоти страва здається прісною. Обирайте щавель для традиційного смаку, шпинат — коли хочете м’якший варіант або свіжа зелень недоступна. Типова помилка — варити зелень 10+ хвилин: виходить сірий борщ із грубою кислинкою.

За класичними описами української кухні щавель залишається головним інгредієнтом для кислинки, а шпинат — зручною альтернативою чи доповненням.

Подача й наступна порція

Подавайте гарячим зі сметаною (1–2 ст. л. на тарілку), нарізаними яйцями й свіжим кропом чи зеленою цибулею. Яйця можна покласти в тарілку окремо або вже в борщ. Хліб — чорний чи житній. Холодний варіант теж працює в спеку: охолодіть і подайте з тією самою зеленню.

Наперед підготуйте бульйон і варені яйця. Зелень мийте й нарізайте в день варіння. Готовий борщ зберігайте в холодильнику до наступного дня, але розігрівайте лише порцію — повторне кип’ятіння псує колір. Якщо готуєте на два дні, зелень додайте лише в ту порцію, яку їсте сьогодні.

Якщо хочете меншої кислинки завтра — залиште частину щавлю і додайте його свіжим у тарілку. Для шпинатного варіанту підготуйте лимонний сік окремо й додавайте за смаком перед подачею. Це займає 5 хвилин і рятує смак, якщо зелень уже переварилася.

Що це означає для вас завтра: якщо плануєте обід, зваріть бульйон сьогодні ввечері (40–60 хвилин активного часу), а завтра лише додайте картоплю, засмажку й зелень за 25 хвилин. Витрати на складники для 4 порцій — близько 150–200 грн залежно від м’яса й свіжої зелені (яйця нині близько 73–76 грн за десяток). Якщо зелені мало — візьміть шпинат і лимон, щоб не чекати ринку.