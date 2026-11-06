Жителі Виноградаря перекрили дорогу через відключення світла

«Ми вже четверту добу без світла», — заявила місцева жителька Анна. У п’ятницю, 6 листопада, мешканці Виноградаря перекрили дорогу через тривалі відключення електроенергії. За словами жителів, сусідні будинки також залишалися без світла четверту добу, а на їхні прохання не реагували.

У будинку Анни світло вмикали лише на годину

Анна розповіла, що електроенергію в її будинку востаннє вмикали лише на годину — від 3 листопада. За її словами, причиною відключення стала аварія на трансформаторі. Через це в будинку не працюють ліфти й опалення.

Жінка також сказала, що ДТЕК постійно переносить терміни ремонту. Через відсутність електрики вона не може випрати речі й нагріти бойлер.

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«У мене двоє маленьких дітей. Я не можу ні попрати речі, ні нагріти бойлер», — розповіла Анна. На момент зйомки частині учасників перекриття вже відновили електропостачання, інші ще чекали на світло.

У Києві називали ситуацію з електропостачанням складною

6 листопада в Міністерстві енергетики повідомили про нові відключення електроенергії у семи областях після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Найскладнішою ситуація була в Києві.

3 листопада Укренерго повідомило про одну з наймасштабніших російських атак на енергетику України. Протягом доби російські війська понад 20 разів цілеспрямовано атакували енергетичні об’єкти, застосувавши «безпрецедентну кількість засобів ураження». У низці регіонів, зокрема в Києві та області, запровадили аварійні відключення світла.

Того ж дня мер Києва Віталій Кличко заявив про надзвичайно складну ситуацію з електропостачанням у столиці після російських атак на енергосистему. У районах із найскладнішою ситуацією через відсутність електрики розгортали пункти обігріву.