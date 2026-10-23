Жителям Вишневого та Броварів радять менше бувати надворі

У Вишневому та Броварах на Київщині тимчасово погіршилася якість повітря: станом на ранок 23 жовтня рівень дрібнодисперсного пилу коливався від низького до помірного. Київська обласна військова адміністрація попередила, що частинки пилу можуть спричиняти дискомфорт під час дихання.

На ситуацію впливають погодні умови. Дощ і помірний вітер сприяють осіданню пилу та перемішуванню повітряних мас, водночас висока вологість і хмарність можуть уповільнювати розсіювання забруднювальних частинок.

В окремих районах пил може залишатися в повітрі довше, зокрема після нещодавніх обстрілів і задимлень. В інших населених пунктах області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не зафіксували.

Раніше ми писали: Київщина: після атаки дронів погіршилася якість повітря

Що радять жителям двох міст

Київська ОВА рекомендує жителям Вишневого та Броварів тимчасово обмежити перебування на вулиці. Також варто дотримуватися простих заходів, які можуть зменшити контакт із забрудненим повітрям у помешканні та надворі:

Тримати вікна зачиненими.

Уникати тривалого перебування просто неба.

Пити достатньо води.

Якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимальну потужність.

Особливо обережними радять бути дітям, людям старшого віку та тим, хто чутливо реагує на забруднення повітря. Дрібнодисперсний пил може подразнювати дихальні шляхи й спричиняти дискомфорт.

Радіаційна ситуація в області залишається в межах норми: рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону. Повідомлення про стан повітря опублікувала Київська ОВА в Telegram.