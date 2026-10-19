Жителька Почаєва отримала 5 років за дописи про війну

П’ять років позбавлення волі призначили жительці Почаєва Тернопільської області за поширення матеріалів про війну Росії проти України. Ольга не визнає вини й наполягає, що лише перепубліковувала відео інших авторів у Facebook.

Її засудили за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу — за виправдовування збройної агресії РФ, а також за статтею 111-1 — за заклики підтримувати збройні формування й окупаційну адміністрацію держави-агресора. Вирок ухвалили в лютому 2024 року; жінка домагається перегляду справи.

Що встановили у справі про дописи

Судова лінгвістична експертиза дійшла висновку, що в поширених відео були ознаки пропаганди агресивної війни, заклики до підтримки збройних формувань і виправдовування окупації українських територій. У вироку зазначено, що матеріали перекладали відповідальність за війну з Росії на США та могли впливати на думки глядачів.

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Серед поширених відео було висловлювання професора Чиказького університету Джона Миршаймера, який покладав головну відповідальність за війну на Захід і пов’язував її причини з можливим вступом України до НАТО. Дописи Ольга публікувала зі сторінки «Олег Мандзій» — так звали її чоловіка, який, за матеріалом справи, не користувався соцмережами й проходив у ній як свідок.

«Я думаю, дело сфабриковано, так как я не оправдывала вооруженную агрессию РФ – ни в коем случае», — сказала Ольга. Вона вважає, що відповідати за зміст мають автори відео, а перепублікація не є злочином.

Позиція засудженої та оцінка експерта

Доцент Одеського національного університету Володимир Дубовик заявив, що Миршаймер поширює російські наративи, зокрема ставить під сумнів події в Бучі. За його словами, висловлювання американського професора захищає свобода слова у США, тоді як у Європі за подібні слова можуть переслідувати юридично.

Ольга назвала війну «искусственно создана» й сказала, що виступає за мир. Суд у вироку зазначив, що право поширювати інформацію може обмежуватися в інтересах національної безпеки, а призначених п’яти років, на думку суду, достатньо для її виправлення.

У квітні 2022 року в будинку Ольги провели обшук і вилучили телефони, з яких вона вела сторінку у Facebook. Судовий розгляд тривав до винесення вироку в лютому 2024-го.