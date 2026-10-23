Зміна клімату: чим вона відрізняється від погоди?

Зміна клімату — це довгострокові зрушення середніх показників температури, опадів і вітрового режиму за десятиліття чи довше, а не окремий спекотний липень чи холодний січень. Клімат описує середні умови за 30 і більше років, тоді як погода фіксує стан атмосфери за години чи дні. Саме тому один аномальний місяць не доводить і не спростовує зміну клімату.

Для киян це важливо зараз, бо опалення, водопостачання і міські мережі розраховані на певні середні показники. Відхилення від них протягом кількох сезонів уже впливають на навантаження мереж, витрати на тепло й ризик підтоплень після злив. Ми фіксуємо ці зміни через дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, а не через окремі рекорди.

Далі розберемо різницю між погодою, природними коливаннями й кліматичною тенденцією, покажемо, як перевіряти довгострокові зрушення, назвемо основні чинники й окреслимо, що це може означати для повсякденного життя в місті.

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Чим зміна клімату відрізняється від зміни погоди?

Погода — це стан атмосфери в конкретний момент і в конкретному місці: температура, опади, вітер, хмарність. Вона змінюється щогодини. Клімат — це статистика цих умов за тривалий період, зазвичай 30 років. Зміна клімату означає, що сама ця статистика зрушується: середня температура підвищується, характер опадів змінюється, екстремуми стають іншими.

Наприклад, у Києві кліматична норма середньорічної температури за 1991–2020 роки становить 9,0 °C. Окремий рік може дати 10,8 °C або 10,4 °C, але це ще не зміна клімату. Зміна з’являється, коли такі перевищення тривають десятиліттями й середня за новий 30-річний період стає помітно вищою за попередню. Попередня норма 1961–1990 років для Києва була близько 7,7 °C, тобто різниця між періодами вже становить приблизно 1,3 °C.

Короткочасна погода завжди коливається навколо кліматичного середнього. Спекотний день чи морозна ніч — це погода. Стійке підвищення середніх за багато років — це вже кліматична тенденція.

Показник Погода Природна мінливість Зміна клімату Часовий масштаб Години — дні Місяці — кілька років Десятиліття й довше Що описує Поточний стан атмосфери Коливання навколо середнього Зрушення самого середнього Приклад для Києва Сьогодні +32 °C Теплий рік через Ель-Ніньо Середня 1991–2020 вища за 1961–1990 на ~1,3 °C Як перевірити Прогноз на день Порівняння кількох сезонів Аналіз 30-річних норм і трендів

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, кліматичні норми 1961–1990 та 1991–2020.

Як відрізнити тенденцію від природних коливань?

Природна мінливість — це коливання навколо середнього значення: одні роки тепліші, інші холодніші, одні сезони вологіші. Класичний приклад — Ель-Ніньо, яке підвищує глобальну температуру на кілька місяців, а потім Ла-Нінья її знижує. Такі цикли існують завжди й не означають, що клімат змінився.

Тенденцію видно лише на довгому ряді спостережень. Один теплий рік чи навіть десятиліття з кількома теплими роками можуть бути наслідком мінливості. Статистично значущий зрушення з’являється, коли середнє за новий 30-річний період відрізняється від попереднього, а тренд зберігається протягом кількох десятиліть. У глобальних даних спостережуване потепління з середини XX століття збігається з оцінками людського впливу, тоді як природні чинники (сонце, вулкани) за цей період майже не давали чистого нагрівання.

На практиці це виглядає так: зима 2025–2026 у Києві була холоднішою за норму (середня близько −4,0 °C проти норми близько −2,4 °C), але це не скасовує багаторічного підвищення середніх. Окремий холодний сезон укладається в межі мінливості, а тенденція оцінюється за десятками років.

Графік показує багаторічний тренд, а не погоду окремого року: короткострокові коливання видно як зубці, а загальний напрямок — як плавне підвищення.

Що може спричиняти зміну клімату?

Клімат змінюється під впливом і природних, і людських чинників. Природні: зміни орбіти Землі (цикли льодовикових періодів тривалістю тисячі років), коливання сонячної активності, великі вулканічні виверження (які тимчасово охолоджують планету аерозолями). Ці процеси завжди існували й пояснюють давні зміни клімату.

Сучасне потепління з середини XX століття не вкладається в ці природні механізми. Основний чинник — зростання концентрації парникових газів (насамперед CO₂ і метану) через спалювання викопного палива, зміни землекористування та інші людські процеси. Парникові гази утримують тепло в нижніх шарах атмосфери. Моделі, які враховують лише природні чинники, не відтворюють спостережуване потепління, тоді як моделі з людським впливом — відтворюють.

Важливо не зводити все до одного чинника. Природна мінливість продовжує накладатися на тренд і може посилювати чи послаблювати окремі роки. Але довгостроковий зрушення середніх за останні 50–70 років узгоджується з людським впливом.

Важливо: один холодний рік чи кілька сніжних зим не спростовують багаторічну тенденцію. Клімат оцінюють за середніми за 30 років і трендами, а не за окремими сезонами. Дані обсерваторії в Києві показують підвищення середньої між кліматичними періодами, навіть якщо окремі зими бувають нижчими за норму.

Як зміна клімату може стосуватися Києва?

Дані Центральної геофізичної обсерваторії фіксують підвищення середньорічної температури в Києві між періодами 1961–1990 і 1991–2020 приблизно на 1,3 °C. Це узгоджується із загальноукраїнським трендом прискорення потепління в останні десятиліття. Опади в середньому за рік залишаються близькими до норми (близько 618 мм), але їхній розподіл може ставати нерівномірнішим: рідші, але інтенсивніші дощі.

Для міського життя це означає додаткове навантаження на мережі. Тепліші зими зменшують середнє споживання тепла, але різкі перепади й теплі ночі влітку підвищують навантаження на електромережі та кондиціонування. Інтенсивніші зливи збільшують ризик локальних підтоплень на вулицях із слабкою каналізацією. Міський острів тепла (вища температура в щільній забудові через асфальт і бетон) підсилює літній дискомфорт порівняно з околицями.

Ми не приписуємо конкретні аварії чи тарифи виключно зміні клімату: на них впливають і стан мереж, і управління, і щільність забудови. Але багаторічне підвищення середніх температур уже враховують у розрахунках навантажень і в оновленні кліматичних норм.

Типовий випадок на практиці: кілька спекотних днів у липні з температурами понад 30 °C. Люди сприймають це як «клімат змінився». Дані показують, що окремі екстремуми завжди були, але кількість днів із високою температурою та середні місячні значення за останні десятиліття вищі, ніж у попередньому кліматичному періоді. Результат — більше днів із підвищеним навантаженням на електромережі та водопостачання, навіть якщо річна сума опадів близька до норми.

Що це означає для вас завтра?

Не робіть висновків про клімат за прогнозом на один день чи навіть за одним сезоном. Якщо завтра −15 °C або +35 °C, це погода. Перевіряйте твердження за багаторічними нормами: порівняйте середню за 10–30 років із попереднім періодом, а не з минулим літом. Для Києва орієнтир — дані Центральної геофізичної обсерваторії: норма 1991–2020 становить 9,0 °C, попередня була нижчою.

Практичне правило: при плануванні опалення, ремонту мереж чи оцінки ризику підтоплень дивіться на кліматичні норми й тренди, а не на окремий прогноз. Один холодний рік не означає, що опалення можна скорочувати назавжди, а один спекотний — що мережі вже не витримають. Межі даних такі: локальні ряди в Києві довгі й якісні, але точні кількісні прогнози для окремих районів чи будинків потребують додаткових досліджень, яких у відкритих джерелах часто бракує.

Найсильніше заперечення звучить так: «минулої зими було холодно, значить нічого не змінюється». Факти відповідають інакше: холодні зими трапляються в межах природної мінливості навіть під час багаторічного потепління. Середня за 30 років у Києві вже вища, ніж у попередньому кліматичному періоді, а глобальні оцінки IPCC підтверджують, що сучасне потепління в основному пов’язане з людським впливом, а не лише з природними циклами.