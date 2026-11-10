Зорепад Персеїди: коли і як спостерігати в Києві

Зорепад Персеїди — це щорічний метеорний потік, у якому дрібні частинки комети 109P/Свіфта-Туттля входять в атмосферу Землі зі швидкістю близько 59 км/с і згорають, утворюючи короткі спалахи. У 2026 році пік активності припав на ніч із 12 на 13 серпня за молодика, тому місячне світло майже не заважало. Для киян кількість видимих метеорів визначають хмарність, відкритий огляд неба й рівень міського освітлення, а не точний час піку.

Розуміння цих умов допомагає не витрачати ніч на очікування видовища там, де його фізично не буде. Пік 2026 року вже минув, але дані про період активності, радіант і вплив засвічення лишаються актуальними для планування наступних серпневих ночей. Ми зібрали перевірені орієнтири з астрономічних календарів, щоб ви могли оцінити реальні шанси побачити метеори зі свого району чи з виїздом за межі міста.

Нижче розбираємо, чим Персеїди відрізняються від звичайної зорі, коли саме була активність цього року, які місцеві фактори обмежують видимість у Києві та що перевірити перед виходом без телескопа.

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Що саме називають Персеїдами?

Персеїди — це не окрема зоря і не комета, а потік метеорів. Земля щороку в другій половині літа перетинає пилову стрічку, яку залишила комета 109P/Свіфта-Туттля на своїй 133-річній орбіті. Частинки розміром від піщинки до горошини входять в атмосферу і нагріваються від тертя до температури, за якої вони світяться й руйнуються. Спалах триває частки секунди, але яскраві боліди можуть лишати слід на кілька секунд.

Назва походить від радіанта — уявної точки на небі в сузір’ї Персея, з якої, як здається, вилітають метеори. Насправді вони з’являються в будь-якій частині неба. Радіант просто показує напрямок, з якого рухається потік. Увечері він низько над північно-східним горизонтом, а до світанку піднімається вище, тому кількість видимих метеорів зростає після опівночі. Це не «падаючі зорі» в буквальному сенсі: зорі залишаються на місці, а ми бачимо короткочасне згоряння космічного пилу.

Теоретичне зенітне годинне число (ZHR) для Персеїд становить близько 100 метеорів на годину за ідеальних умов: абсолютно темне небо, радіант у зеніті, відсутність Місяця й хмар. На практиці більшість спостерігачів бачить значно менше. За даними International Meteor Organization, у сільській місцевості під час піку реальна кількість часто становить 30–50 метеорів на годину. У місті цей показник падає ще сильніше.

Коли спостерігати Персеїди цього року?

У 2026 році період активності Персеїд тривав приблизно з 17 липня до 24 серпня. Найвища інтенсивність припала на ніч із 12 на 13 серпня. Молодик настав 12 серпня, тому небо залишалося темним від сутінків до світанку. Астрономічний максимум за календарем International Meteor Organization очікувався 13 серпня близько 02:00–04:00 за всесвітнім часом, що відповідає ранковим годинам за київським літнім часом.

Для України це означало, що найкраще вікно спостереження було після опівночі 12 серпня й до початку ранкових сутінків 13-го. До світанку радіант уже піднявся досить високо, а небо ще не світлішало. Ночі напередодні й після піку (11–12 і 13–14 серпня) давали помітно менше метеорів, але все одно більше, ніж у решту активності. Після 24 серпня потік практично згас.

Порівняно з попередніми роками 2026-й був сприятливим саме через відсутність місячного світла. У роки з повним чи яскравим Місяцем під час піку кількість видимих метеорів може знижуватися в кілька разів, бо слабкі спалахи зникають на тлі місячного сяйва. Точних прогнозів кількості метеорів на конкретну годину для Києва немає: вони залежать від погоди й місця спостереження.

Що впливає на видимість метеорів у Києві?

Головний обмежувач у місті — світлове забруднення. Вуличне освітлення, підсвітка будинків і реклама підвищують яскравість неба. У центрі Києва та біля великих магістралей видимими лишаються переважно найяскравіші боліди. За оцінками, які наводять астрономічні джерела для міських умов, кількість метеорів може падати до кількох на годину або навіть менше. На околицях, де менше ліхтарів і ширший огляд, шанси вищі.

Хмарність повністю перекриває спостереження. Навіть тонкі хмари розсіюють світло й ховають слабкі спалахи. У 2026 році молодик усунув місячний фактор, але погода залишалася змінною. Відкритий горизонт на північний схід важливий, бо саме там піднімається радіант. Висотки, дерева чи пагорби, які закривають цю частину неба, зменшують кількість видимих метеорів навіть за чистого неба.

До і після правильного вибору місця різниця помітна. З балкона в центрі за яскравого засвічення більшість людей бачить один-два спалахи за годину, якщо пощастить із яскравим болідом. На відкритій ділянці за 20–30 км від центру, без прямого світла ліхтарів, за тієї ж ночі кількість зростає до кількох десятків за годину за рахунок слабших метеорів, які раніше тонули в засвіченні.

Важливо: жоден прогноз не гарантує видимості з конкретної точки Києва. Навіть у пік і за молодика хмари чи сильне засвічення можуть звести кількість метеорів майже до нуля. Дані ZHR описують ідеальні умови, а не реальне спостереження з міського району.

Як спланувати спостереження без телескопа?

Телескоп чи бінокль не потрібні: поле зору має бути широким, щоб ловити випадкові спалахи в різних частинах неба. Очі адаптуються до темряви за 15–20 хвилин, тому після виходу не дивіться в телефон. Найкращий час — від опівночі до початку світанку, коли радіант вище.

Перевірте прогноз хмарності на ніч (сервіси Укргідрометцентру чи відкриті метеоресурси).

Оцініть світлове забруднення: центр і головні вулиці дають мало шансів, околиці чи виїзд за місто — більше.

Знайдіть місце з відкритим оглядом на північний схід і мінімумом прямого світла ліхтарів.

Підготуйте зручне місце для лежання чи сидіння й теплий одяг: серпневі ночі можуть бути прохолодними.

Дайте очам час адаптуватися й дивіться не тільки в сторону радіанта, а по всьому небу.

Цей перелік не гарантує результат, але зменшує основні ризики. Якщо хмари закривають небо, жодне місце не допоможе. Якщо виїзд за місто неможливий, варто чекати лише яскравих болітів — їх видно навіть із засвіченого району, але їх мало. У 2026 році сприятливий молодик збільшував шанси, проте в інші роки фаза Місяця може стати додатковим обмеженням.

Яке правило допоможе не проґавити Персеїди?

Практичне правило просте: зіставляйте період максимальної активності (навколо 12–13 серпня) з місцевими умовами видимості. Якщо прогноз показує ясне небо після опівночі й ви можете виїхати за межі щільної забудови Києва, шанси побачити десятки метеорів за годину зростають. Якщо залишаєтесь у центрі або небо затягнуте хмарами, очікуйте лише поодинокі яскраві спалахи або нічого. Точний час піку менш важливий, ніж темрява неба й відсутність хмар.

У 2026 році молодик зробив умови кращими за середні, але навіть тоді видимість у різних районах Києва відрізнялася в рази. Дані про ZHR і період активності взяті з календарів International Meteor Organization та EarthSky; реальні спостереження завжди нижчі за ідеальні показники.

Що це означає для вас завтра

Якщо плануєте спостереження наступного серпня, закладайте час після опівночі й перевіряйте хмарність за добу. Виїзд на 15–40 км від центру Києва зазвичай дає помітно більше метеорів, ніж балкон у спальному районі. У центрі варто розраховувати лише на яскраві боліди й не очікувати потоку.

Головне обмеження лишається погода й світлове забруднення: навіть ідеальний календар не компенсує хмари чи яскраві ліхтарі. Жодного гарантованого видовища з будь-якої точки міста немає.